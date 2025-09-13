3 cơn sốt ở giải Ngoại hạng Anh cuối tuần

Nếu Isak nhanh chóng hòa nhập và tìm được tiếng nói chung với Salah, Liverpool có thể trở thành một cỗ máy hủy diệt thực sự. Trận đấu với Burnley, vì thế là một cơ hội giành 3 điểm trọn vẹn, đồng thời cũng là màn chào sân hứa hẹn bùng nổ của Isak trong màu áo mới.

Cầu thủ 25 tuổi có buổi tập đầu tiên cùng Salah, Wirtz, Ekitike và Gakpo, những ngôi sao trên hàng công, và dự kiến sẽ thi đấu ngay trận gặp Burnley tại Turf Moor cuối tuần này. Với phong độ thăng hoa cùng đội hình đầy ắp tài năng, Liverpool không giấu tham vọng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 21, đồng thời thách thức tất cả các đối thủ còn lại.

Isak thừa nhận rằng không phải ai cũng hiểu hết bối cảnh dẫn đến thương vụ này, nhưng anh tin rằng tầm nhìn của HLV Arne Slot là chìa khóa để anh quyết định rời Newcastle. “Tôi muốn làm nên lịch sử cùng Liverpool”, Isak khẳng định trong ngày ra mắt.

Bên cạnh những trận cầu lớn, Ngoại hạng Anh tuần này còn chứng kiến sự trở lại bất ngờ của Ange Postecoglou. Chỉ ba tháng sau khi bị Tottenham sa thải, ông đã nhận lời dẫn dắt Nottingham Forest thay thế Nuno Espirito Santo. Điều thú vị là ngay trận ra mắt, Postecoglou phải đối đầu Arsenal, một trong những đối thủ sừng sỏ nhất giải đấu.

Ông thầy người Úc từng giúp Tottenham vô địch Europa League mùa trước, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm của Spurs. Tuy nhiên, mối quan hệ không êm đẹp với Daniel Levy đã khiến ông mất ghế, và chỉ ít ngày sau, Levy cũng phải từ chức.

Giờ đây, Postecoglou đối mặt một ông chủ cá tính không kém, Evangelos Marinakis, người nổi tiếng với sự khắt khe và áp lực dành cho các HLV. Dù Nuno giúp Forest trở lại sân chơi châu Âu sau 30 năm, ông vẫn bị sa thải chỉ vì bất đồng với Marinakis.

Nhà vô địch Europa League Postecoglou tái xuất với Nottingham Forest. Ảnh: EPA.

HLV Postecoglou chắc chắn hiểu rằng thử thách lần này còn khắc nghiệt hơn ở Tottenham. Ông cần nhanh chóng tạo ra dấu ấn, mang đến lối chơi hiệu quả và giúp Forest cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng tầm trung. Nhưng với kinh nghiệm dày dạn và triết lý bóng đá giàu tính tấn công, người hâm mộ đang chờ đợi xem ông có thể tái hiện phép màu nào tại City Ground.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh mới chỉ đi qua ba vòng, nhưng những biến động lớn đã xuất hiện. Derby Manchester có thể định đoạt cục diện tâm lý cho hai đội bóng lớn nhất thành phố. Liverpool với sự xuất hiện của Isak được kỳ vọng sẽ tiếp tục thăng hoa. Và Nottingham Forest, dưới thời Postecoglou, hứa hẹn trở thành một ẩn số khó lường. Tất cả đang tạo nên một vòng đấu hứa hẹn đầy cảm xúc, kịch tính và có thể làm thay đổi cục diện sớm của mùa giải.