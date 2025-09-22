3 con giáp 'đón lộc' trong tháng 8 âm: Tài vận hanh thông, niềm vui gõ cửa

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý bước vào tháng mới như chú chuột nhỏ tìm được hạt dẻ mùa thu: nhanh nhẹn, hân hoan.

Các khoản tiền từng bị trì hoãn nay bắt đầu “về đúng hẹn”, có thể là lương thưởng, hoa hồng hoặc khoản nợ cũ được trả lại. Đáng mừng hơn, vài dự án nhỏ vốn không đặt nhiều kỳ vọng bỗng khởi sắc, mang thêm thu nhập cho người tuổi Tý.