3 có, 4 không trong Tết Hàn thực, gia đình bình an may mắn

Do đó, người xưa rất chú trọng làm mâm cúng ông bà tổ tiên và dâng lên Phật trong Tết Hàn thực để tưởng nhớ tổ tiên và cầu bình an, may mắn cho gia đình.

Mâm cúng lễ Tết hàn thực gồm có nhang, hoa, quả tươi, trầu cau. Tránh dùng những loại quả có nhiều gai góc để bày ngũ quả. Trên bàn thờ cũng phải có 1 ly nước sạch thể hiện tâm trong sạch, thanh tịnh của gia chủ khi làm lễ.

Đồng thời, mâm cúng Tết hàn thực không thể thiếu bánh trôi, bánh chay. Luôn phải có 5 hoặc 3 đĩa bánh trôi, 3 bát bánh chay dâng lên bàn thờ.

Người xưa dặn: Nên ăn bánh trôi, bánh chay

Theo phong tục, người xưa rất chú trọng ăn bánh trôi bánh chay trong Tết Hàn thực, thậm chí có nơi có gọi bánh trôi là "bánh Hàn thực".

Theo phong tục, người xưa rất chú trọng ăn bánh trôi bánh chay trong Tết Hàn thực, thậm chí có nơi có gọi bánh trôi là "bánh Hàn thực".

Tục lệ ăn bánh trôi, bánh chay vào Tết Hàn thực ở Việt Nam được nhà nghiên cứu Trần Quang Dực cho là bắt đầu từ giai đoạn nhà Lê Trung Hưng (1533 - 1789). Trong các ghi chép về văn hóa dân gian, Lê Quý Đôn cũng viết rằng "Tục nước ta trọng nhất bánh trôi nước, mỗi năm cứ ngày mồng 3 tháng 3 thì làm bánh ấy.” đã chứng tỏ phần nào sự lâu đời của tục ăn bánh trôi, bánh chay ở nước ta.

Hai loại bánh được làm từ bột gạo được ông bà ta chế biến mang đậm văn hóa của nền văn minh lúa nước. Hình ảnh, bánh trôi, bánh chay tròn, trắng xếp đầy cạnh nhau mang ý tưởng nhớ đến sự tích “mẹ Âu Cơ và bọc trăm trứng”.

Bánh trôi, bánh chay đều được làm từ bột gạo nếp mang đậm ý nghĩa của văn hóa lúa nước Việt Nam tương tự như bánh chưng, bánh giầy.