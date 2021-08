3 câu hỏi nên đặt ra trước khi mua smartphone mới

Tuy nhiên, một số vấn đề khác rất khó để khắc phục nhanh chóng. Ví dụ, màn hình bị hỏng có thể mất 200 USD để thay thế, gần bằng giá một số smartphone tầm trung hiện nay. Khi chi phí sửa điện thoại gần bằng tiền mua máy mới, người dùng nên cân nhắc nâng cấp thiết bị, có thể bán xác máy cũ để tiết kiệm một khoản chi phí.

Điện thoại có còn được cập nhật hệ điều hành không?

Hãy cân nhắc mua smartphone mới nếu thiết bị đang sử dụng không còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật phần mềm. Một số ứng dụng có thể ngừng hoạt động nếu phiên bản hệ điều hành trên máy quá cũ. Ngoài ra, không nâng cấp phần mềm đồng nghĩa người dùng không được trải nghiệm tính năng mới, thậm chí gặp nguy cơ về bảo mật nếu có lỗ hổng.

Hãy cân nhắc mua smartphone mới nếu máy cũ không còn được cập nhật phần mềm. Ảnh: The Verge.

Điện thoại của Apple thường được cập nhật phần mềm trong 5-6 năm từ khi ra mắt. Hệ điều hành iOS 15 hỗ trợ iPhone 6s, 6s Plus hoặc mới hơn. Nếu đang sử dụng iPhone 6 hoặc 6 Plus trở về trước, hãy cân nhắc nâng cấp iPhone mới. Riêng người dùng iPhone 6s và 6s Plus cũng nên chuẩn bị bởi iOS 15 có thể là bản cập nhật cuối cùng cho thiết bị.