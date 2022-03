3 câu có độ SÁT THƯƠNG cao mà bố mẹ không nên nói với con trai: CÂU THỨ NHẤT không giúp con tiến bộ mà có nguy cơ khiến gia đình "tan đàn xẻ nghé"

3. Con trai mà khóc là thứ vô dụng



Theo quan niệm của nhiều người, con trai phải mạnh mẽ, không được uỷ mị, yếu đuối và rơi nước mắt. Đây là cách giáo dục hoàn toàn sai lầm. Khóc là một biểu hiện cảm xúc bình thường. Khi trẻ gặp chuyện buồn đau, khóc là cách giúp trẻ trút bỏ nỗi buồn phiền.



Con trai cũng có những phút giây yếu mềm và rơi nước mắt. (Ảnh minh hoạ)

Việc bố mẹ liên tục nạt nộ những câu kiểu: "Con trai mà khóc là thứ vô dụng", "Con trai ai lại khóc nhè",… sẽ tạo áp lực vô hình đối với đứa trẻ. Khi áp lực ngày càng lớn sẽ gây ra những hệ luỵ xấu, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ. Trong lúc con hụt hẫng, đau khổ, bố mẹ nên an ủi, vỗ về con. Nếu thiếu đi sự an ủi đáng có này, trong lòng đứa trẻ sẽ cảm thấy bất an, rụt rè và sợ hãi.

Nếu bố mẹ muốn nuôi dạy một bé trai có tính cách lạc quan, yêu đời nhưng lại cấm con khóc thì có nghĩa là đang vô tình bóp méo nhân cách và cảm xúc của trẻ.

Theo Pháp luật và bạn đọc