3 câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình chiến thắng ung thư

Cơn bạo bệnh bất ngờ ập đến

Cứ nhắc tới hai chữ "ung thư" là người ta nghĩ ngay đến "án tử". Bệnh ung thư quái ác dường như đến với con người ta như một cơn bão, không được dự báo trước nên đã khiến nhiều người rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và mất niềm tin vào cuộc sống.

VTC14: Ung thư có phải là án tử hình như người ta thường nghĩ hay không?

Cũng giống như bao người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo này, kể về thời điểm bắt đầu phát hiện bệnh, anh Trần Xuân Chín (làng Mấu, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) còn nhớ như in Tết dương lịch năm 2014, bỗng thấy đau ngực phải dữ dội phải đi cấp cứu ở Bệnh viện K74 TW. Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện anh có một khối u ở thùy giữa phổi phải. Anh quyết định đi khám lại ở Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Quân Y 108, mọi xét nghiệm đều cho thấy anh bị ung thư thùy giữa phổi phải, đã di căn, nhiều hạch nhỏ nằm trên trung thất nên không thể mổ hay xạ trị được. Lúc này, anh mới chấp nhận sự thật rằng căn bệnh ung thư thực sự đã gõ cửa gia đình anh.

Anh Chín trầm tư kể về khoảng thời gian mới phát hiện bệnh.

Cơn bão ung thư cũng xảy đến với ông Vũ Huy Chương (xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) vào năm 2002, khi cảm thấy sức khỏe yếu đi rõ rệt, đi khám được bác sĩ chẩn đoán bị viêm xương. Cho đến năm 2012, ông bị đau dữ dội ở vùng đầu và xương, sau khi thăm khám, nhận được kết quả mình bị ung thư tuyến yên khối u đã di căn vào xương.