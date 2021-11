3 cặp đôi showbiz Việt 'hack não' với thông tin ly hôn

Sau đó, nam ca sĩ bị phát hiện xóa chữ "QA" xăm trên ngực trái, trong khi nữ diễn viên Bóng Ma Học Đường thông báo "chính thức ly hôn". Tuy nhiên, dòng trạng thái "ly hôn" nhanh chóng được Trương Quỳnh Anh xóa bỏ sau ít phút đăng tải.

Giữa tâm điểm hôn nhân rạn nứt, cặp vợ chồng nổi tiếng liên tục chia sẻ khoảnh khắc bên nhau tình cảm.

Hôn nhân "nay on - mai off" của Trương Quỳnh Anh và Tim từng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Phải chăng cặp đôi đang bắt tay thực hiện chiến lược PR, hay miễn cưỡng diễn cảnh "tình chàng ý thiếp" hậu ly hôn do những hợp đồng công việc chung vẫn chưa giải quyết ổn thỏa?

Sau hơn 1 năm khiến khán giả "rối tung rối mù" bởi nghi án ly hôn, Tim đã chính thức xác nhận đường ai nấy đi với Trương Quỳnh Anh vào tháng 7/2018.

Về nguyên nhân tan vỡ, Tim cho biết cả hai không tìm được tiếng nói chung, và không còn muốn nỗ lực, cố gắng hàn gắn. Cả hai thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn khi trở thành những người bạn và không còn là sở hữu của nhau.

Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy

Cuối năm 2016 - đầu 2017, hôn nhân của cặp đôi đình đám liên tục đối mặt với nghi án trục trặc. Họ bị soi "lơ nhau" trên mạng xã hội.