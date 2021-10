3 cặp couple "chị đẹp - phi công trẻ" hứa hẹn làm khuynh đảo màn ảnh nhỏ

Ngoài Song Hye Kyo - Jang Ki Yong thì couple "chị đẹp - phi công trẻ" Han Hyo Joo - Park Hyung sik và Im Soo Jung - Lee Do Hyun cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

1. Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong Now, We Are Breaking Up

Now, We Are Breaking Up (Bây Giờ, Chúng Ta Đang Chia Tay) là một bộ phim tình cảm, lãng mạn nói về những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu và những cuộc chia tay.

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun, một quản lý của nhóm thiết kế tại một nhãn hiệu thời trang, một người theo chủ nghĩa hiện thực thời thượng và thông minh. Jang Ki Yong vào vai nam chính Yoon Jae Guk, một nhiếp ảnh gia tự do giàu có và nổi tiếng, người cũng có trí tuệ và ngoại hình.

Now, We Are Breaking Up là dự án đầu tiên mà Song Hye Kyo xác nhận tham gia sau 3 năm kể từ Encounter (Gặp Gỡ). Vẫn như những dự án trước đó, người đẹp họ Song lại tiếp tục nên duyên cùng trai trẻ và lần này là Jang Ki Yong, người kém cô 11 tuổi. Nếu như Song Hye Kyo được biết đến là một "tượng đài" nhan sắc cùng khả năng diễn xuất vững chắc, thì vừa qua Jang Ki Young cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả thông qua vai diễn "ông chú" hồ ly trong My Roommate Is A Gumiho. Cặp chị em visual lung linh cùng diễn xuất giàu cảm xúc này hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cho người xem.

Trong buổi đọc kịch bản, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã thể hiện tinh thần đồng đội tuyệt vời khi họ tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Chỉ bằng cách giao tiếp bằng mắt và chia sẻ về cuộc trò chuyện, cả hai dường như trở thành một cặp đang yêu. Chính vì thế mà người xem nên mong chờ phản ứng hóa học lãng mạn mà Song Hye Kyo và Jang Ki Yong sẽ mang đến trên màn ảnh nhỏ.