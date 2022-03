3 cán bộ ở Nghệ An bị khởi tố vì o ép doanh nghiệp, 'ngâm' hồ sơ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cán bộ của Sở Kế hoạch-Đầu tư Nghệ An và 1 cán bộ của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An vì tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CANA)

Trước đó, ngày 14/3, Công an TP Vinh đã ra khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 2 cán bộ công chức thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An là Nguyễn Trọng Bình (SN 1962), Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT Nghệ An; Phan Đình Hiền (SN 1977), Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT Nghệ An và Lưu Thị Thanh Tâm (SN 1973), Chuyên viên Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An do có dấu hiệu làm trái công vụ để trục lợi.