3 cách tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025

Để tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025, thí sinh có thể thực hiện theo các cách sau:
Cách 1: Tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2025 trên Hệ thống của Báo VietNamNet
- Thí sinh truy cập vào địa chỉ: https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-chuan-cd-dh-2025
- Chọn "Xem theo trường", rồi nhập tên trường/mã trường.
- Nhấn Tìm kiếm và xem kết quả.
Cách 2: Tra cứu trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Truy cập website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
- Đăng nhập bằng số CMND/CCCD và mã đăng nhập.
- Vào mục "Tra cứu" và chọn "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
- Hệ thống sẽ hiển thị kết quả "Đậu" hoặc "Trượt" cho từng nguyện vọng.
Cách 3: Tra cứu trên website của các trường đại học, cao đẳng:
- Truy cập vào website của trường mình đăng ký xét tuyển.
- Tìm kiếm mục "Tra cứu điểm chuẩn" hoặc "Tra cứu kết quả tuyển sinh".
- Nhập thông tin cần thiết (ví dụ: số báo danh, họ tên, ngày sinh) để tra cứu.
Theo kế hoạch, hiện hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT đang trong quá trình lọc ảo (gồm 6 lần). Lần lọc ảo thứ 6 sẽ kết thúc vào 16h30 ngày 20/8 và cho kết quả xét tuyển cuối cùng.
Hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ GD-ĐT bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.
Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, đến 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.
Các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.
Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.