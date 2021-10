3 cách nhận diện và chặn email rác

- Cuộn xuống dưới và kiểm tra địa chỉ email trong các phần To, From, Reply to. Nếu địa chỉ email trong các phần này khác nhau hoặc được tạo thành từ một chuỗi ký tự ngẫu nhiên, đây là email rác.

Ngoài ra, những kẻ gửi thư rác thường không để địa chỉ email trong phần Reply to để tránh nhận lại email từ nạn nhân.

Kiểm tra lỗi chính tả và định dạng trong email

Cách tiếp theo để xác định một email rác là kiểm tra lỗi chính tả hoặc định dạng trong email. Trong hầu hết các trường hợp, email rác thường chứa rất nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc có định dạng rất cẩu thả.

Email dưới đây là một ví dụ. Như bạn thấy, email này có định dạng rất cẩu thả và chứa rất nhiều lỗi ngữ pháp. Điều này cho thấy nó là email rác. Bởi vậy, bạn đừng nên nhấp vào bất kỳ liên kết nào bên trong nó.

Kiểm tra nội dung email

Nếu nội dung email yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc đòi tiền chuộc dưới dạng Bitcoin vì một lý do gì đó, nó chính là email rác. Gặp phải những email này, trước hết bạn cần bình tĩnh, bỏ qua chúng, đồng thời báo cáo chúng cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.