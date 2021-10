3 cách ăn thịt bò nếu quá nhiều và thường xuyên có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư

Ngay cả khói khi nướng thịt cũng có thể chứa chất này, nghĩa là không cần ăn chúng ta vẫn có thể nhiễm độc. Đặc biệt, nếu nướng trên bếp than, củi còn tạo ra rất nhiều khí CO gây ung thư phổi và nhiều bệnh đường hô hấp.

Khi chế biến ở nhiệt độ cao trên 200 độ C, thịt sẽ tạo ra một lượng lớn các amin dị vòng hay còn có tên hóa học là Benzopyrene. Đây là 1 trong những chất nguy hiểm, được WHO cảnh báo là tác nhân gây ung thư mạnh với cơ thể người.

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta thường xuyên phải mua các loại thực phẩm chế biến sẵn, trong đó có cả thịt bò. Có rất nhiều món bò ngon được chế biến sẵn như thịt nguội, hun khói, beefsteak, nộm, sốt vang, bò khô… vô cùng tiện lợi, nhưng nên hạn chế vì rất hại cho sức khỏe.

Thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất phụ gia, có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng, gây tổn thương ADN và gây ung thư.

Theo định nghĩa của WHO, thịt chế biến sẵn là các loại thịt đã bị biến đổi thông qua quá trình ướp muối, sấy khô, lên men, xông khói, hoặc các quá trình xử lý khác để tăng hương vị thịt hoặc để bảo quản được lâu hơn. Do vậy, chúng chứa nhiều chất phụ gia, có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng, gây tổn thương ADN và gây ung thư.

Thậm chí WHO phân loại thịt này vào các yếu tố gây ung thư nhóm 1, cùng nhóm với thuốc lá và bụi khói công nghiệp. WHO cũng đã phân tích dữ liệu từ 10 nghiên cứu và ước lượng rằng nếu tiêu thụ 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày lên 18%.

Ngoài ra, bạn cũng nên ăn chín uống sôi, hạn chế ăn thịt bò sống hoặc tái. Bởi vì chúng có nguy cơ nhiễm các ký sinh trùng như sán dải bò, sán lá gan... gây bệnh cho tiêu hóa ảnh hưởng đến ruột, gan và các cơ quan khác trong cơ thể.