3 bố con nghi nhảy xuống sông Lam, trên cầu để lại 2 ba lô học sinh

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con trên sông Lam.

Đến 8h ngày 14/10, công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng triển khai với sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện. Phạm vi tìm kiếm các nạn nhân đã được mở rộng về phía hạ lưu.

Lãnh đạo phường Trường Vinh cho hay, người đàn ông này được xác định là anh V.V.D. (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), 2 người con của anh D. mới 4 tuổi và 5 tuổi.

“Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa xác định. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân”, lãnh đạo phường Trường Vinh nói.