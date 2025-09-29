3 bé trai ném dép vô tình làm hỏng 2 thang máy ở Hà Nội, xôn xao tin đồn 'đền' 2 tỷ

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại, nhắc nhở phụ huynh cần giám sát chặt con trẻ hơn, tránh những trò nghịch dại có thể gây hậu quả lớn. Đáng chú ý, có tin đồn lan truyền rằng chi phí thay mới một thang máy có thể lên tới 2 tỷ đồng, khiến dư luận càng xôn xao về trách nhiệm bồi thường.

Chiều 28/9, chị T. (mẹ của bé trai 7 tuổi vô tình gây ra sự cố) chia sẻ: “Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc. Các cháu chỉ chơi ném dép xem ai xa hơn, không ngờ lại gây hậu quả như vậy.

Khi biết chuyện, con tôi sợ hãi trốn sang nhà bạn, cả tối không dám ngủ. Gia đình tôi đã ngay lập tức làm việc với ban quản trị tòa nhà, mong sao việc sửa chữa không quá tốn kém”.

Theo chị T., hiện đơn vị bảo trì thang máy vẫn đang kiểm tra mức độ hư hỏng, chưa có con số chính thức về chi phí. Gia đình chị cũng bất ngờ trước tin đồn “2 tỷ đồng” đang lan truyền.

Khu vực tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Một bảo vệ chung cư xác nhận sự cố khiến 2 thang máy phải dừng hoạt động, song 5 thang khác vẫn vận hành bình thường. “Ban quản lý và cư dân sẽ cùng thỏa thuận phương án xử lý, sau khi có kết quả giám định chính thức từ đơn vị bảo trì”, vị này cho hay.