3 án chung thân vụ '1 cú đấm trong quán karaoke ở Đà Nẵng'

Ngày 11-9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 26 bị cáo về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Đây là 26 bị cáo có liên quan đến vụ hỗn chiến gây rúng động dư luận xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) vào tháng 5-2025, bắt nguồn từ xích mích trong quán karaoke khiến một người tử vong.

Toàn cảnh phiên xét xử 26 bị cáo. Ảnh: M.T

Theo cáo trạng, tối 6-5-2024, Lê Vũ Hoàng Tươi (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam cũ) đến quán karaoke New Phương Đông (TP Đà Nẵng) chơi cùng nhóm bạn.