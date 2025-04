3.500 tấn giá đỗ ngâm 'nước kẹo' được bán ra thị trường ở Nghệ An

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố Vinh, gồm: Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993), Lưu Văn Trung (SN 1997), cùng trú xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Trần Khắc Duy (SN 1990) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1998), cùng trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.