29 ngân hàng ôm gần 300.000 tỷ đồng nợ xấu, lộ rõ bức tranh trái chiều

Theo báo cáo tài chính quý II/2025 của 29 ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay khách hàng tính đến ngày 30/6/2025 của các nhà băng này là 14,767 triệu tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của 29 ngân hàng tăng hơn 13% so với thời điểm 31/12/2024.

Nợ xấu gia tăng buộc nhiều ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tổng chi phí trích lập dự phòng của 29 ngân hàng trong nửa đầu năm là 86.057 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Nếu như tại thời điểm cuối quý I/2025, 7 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ giảm so với cuối năm 2024 thì sang quý II, có 11 ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm về nợ xấu.