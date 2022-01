28 năm sau mổ ung thư vẫn sống tốt

Your browser does not support the audio element.

Tháng 3/1992, trước thân hình teo tóp chỉ còn 28 kg sau cuộc mổ khối u đại tràng, nhiều người thân trong gia đình và bạn bè đều không khỏi bùi ngùi khi đến thăm ông tại Bệnh viện K Hà Nội. Thế mà như một sự kỳ diệu, sau 28 năm sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khúc ruột bị ung thư, đến nay ông Trần Canh vẫn còn sống và rất phấn khởi đón mừng năm thứ 86 và huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Tôi muốn nói đến ông Trần Canh hiện đang sống tại số nhà 18-20 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Là một cậu bé sớm mồ côi cha, năm 1947 khi mới 13 tuổi , ông đã được nhận làm liên lạc cho nhà cách mạng lão thành Nguyễn Lương Bằng, khi đó là Trưởng ban kinh tế TW Đảng, nơi bà mẹ ông đang công tác. Sau đó ít năm ông được cử đi học văn hóa và nghề, trở về làm công nhân tại Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, đóng tại Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang. Năm 1952, ông được tham gia Đoàn đại biểu thanh niên đến chào mừng Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất đúng ngày 1/5/1952, tổ chức tại Kim Bình, Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Người thanh niên công nhân Trần Canh sau đó chuyển lên mỏ thiếc Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao bằng. Tại đây ông đã trưởng thành và được bầu vào Ban chấp hành công đoàn mỏ. Năm 1973, ông chuyển về mỏ thiếc Sơn Dương, Tuyên Quang làm chuyên trách công đoàn.

Năm 1979, về thị xã Tuyên Quang và là người đầu tiên xây dựng công đoàn thị xã và được cử giữ chức vụ Thư ký (nay là Chủ tịch) Công đoàn thị xã và là ủy viên Ban chấp hành Công Đoàn tỉnh Hà Tuyên. Cho đến năm 1983 vì sức khỏe yếu, ông xin nghỉ hưu sớm.