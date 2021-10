28 ca COVID-19 tại Hà Nội và 4 tỉnh liên quan BV Việt Đức

Để bảo đảm công tác an toàn phòng, chống dịch, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị khẩn cấp thực hiện rà soát các trường hợp đã đến, ở, về từ Bệnh viện Việt từ ngày 19/9, bao gồm làm việc, học tập, cung cấp dịch vụ, khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh...

Các đơn vị lập danh sách những người có liên quan và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Cách ly tạm thời, khai thác dịch tễ, lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm sàng lọc, chẩn đoán để phát hiện ca bệnh kịp thời.

Các đơn vị áp dụng nghiêm các biện pháp để bảo đảm an toàn bệnh viện. Ban Chỉ đạo chống dịch cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương rà soát, đánh giá công tác an toàn bệnh viện, an toàn phòng khám theo quy định của Bộ Y tế.

Nhân viên y tế trong quá trình làm việc cũng như trong sinh hoạt tại cộng đồng luôn ý thức "Bệnh viện là thành trì cuối cùng" trong phòng, chống dịch COVID-19, từ đó nâng cao tuân thủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cho bản thân...

Các cơ sở khám, chữa bệnh áp dụng nguyên tắc "5K" đối với tất cả nhân viên y tế, người lao động của đơn vị dịch vụ thuê ngoài, người bệnh và người nhà người bệnh; tổ chức các khu vực, ca làm việc hợp lý, hoạt động độc lập, giảm thiểu nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với nhau trong ca làm việc và giữa các ca với nhau; hạn chế tối đa việc di chuyển của nhân viên y tế giữa các khoa, phòng; áp dụng hình thức họp, giao ban trực tuyến, làm việc trực tuyến phù hợp với khối hành chính.