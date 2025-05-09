26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

Sáng 5/9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến với hơn 52.000 cơ sở giáo dục của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tới dự khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục. Ảnh: VGP

Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ ngành và địa phương.

Buổi lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, hát Quốc ca ở tất cả các điểm cầu.

Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm) rộn ràng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Trường hiện có hơn 2000 học sinh, trong đó khối 10 có 837 học sinh. Ảnh: Trần Đức Anh

Theo Bộ GD-ĐT, sáng 5/9, khoảng 1,6 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây được xem là sự kiện “chưa từng có”, khi tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập đều tổ chức đồng thời lễ khai giảng.

Sự kiện lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), đánh dấu hành trình, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục nước nhà.

Trong không khí hân hoan lễ khai giảng, các em học sinh khối 10 trang trọng diễu hành dưới những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt của thầy cô và toàn thể học sinh toàn trường.

Sáng nay, toàn bộ 52.000 trường học cùng kết nối trực tuyến, mở đầu cho một năm học đầy quyết tâm và thách thức. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.