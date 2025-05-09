26 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

Sáng 5/9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia, truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến với hơn 52.000 cơ sở giáo dục của cả nước.
Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Bộ ngành và địa phương.
Buổi lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026 bắt đầu bằng nghi thức chào cờ, hát Quốc ca ở tất cả các điểm cầu.
Theo Bộ GD-ĐT, sáng 5/9, khoảng 1,6 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây được xem là sự kiện “chưa từng có”, khi tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cả công lập và ngoài công lập đều tổ chức đồng thời lễ khai giảng.
Sự kiện lễ khai giảng năm nay mang ý nghĩa “kép”, vừa chào đón năm học mới, vừa kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT), đánh dấu hành trình, vị thế và truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành giáo dục nước nhà.
Sáng nay, toàn bộ 52.000 trường học cùng kết nối trực tuyến, mở đầu cho một năm học đầy quyết tâm và thách thức. Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.
Tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh bắt đầu từ 8h. Các thầy cô, học sinh cùng tham dự chương trình chung do Bộ GD-ĐT tổ chức, được truyền hình trực tiếp. Trường THPT Phan Huy Chú được lựa chọn làm điểm cầu.
Năm học này đặc biệt với giáo dục Thủ đô khi học sinh được miễn học phí cùng cả nước, đồng thời Hà Nội cũng thông qua nghị quyết hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá, hai chính sách này là bước tiến lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của thành phố trong việc chăm lo cho thế hệ tương lai.
Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết ngành giáo dục Thủ đô sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp theo tiêu chuẩn, bảo đảm chất lượng. Ngành cũng tham mưu thành phố bố trí nguồn lực, giải quyết tình trạng thiếu trường, lớp ở một số địa phương, nhất là khu vực trung tâm; đồng thời xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên để bảo đảm đội ngũ đủ về số lượng, cơ cấu và chất lượng.
Siêu thành phố TPHCM bước vào năm học mới với 2,6 triệu học sinh - con số lớn nhất cả nước sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Dù có nhiều thuận lợi, ngành giáo dục thành phố vẫn đối diện thách thức lớn: Quy hoạch, quản lý trường lớp chưa hợp lý; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đáp ứng tốc độ tăng học sinh, sĩ số/lớp cao. Điển hình như Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (phường An Phú, Bình Dương cũ) có hơn 4.700 học sinh với 103 lớp nhưng chỉ 54 phòng học, do địa bàn có 5 trường tiểu học nhưng chỉ một trường THCS.
Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày còn thấp, thiết bị hiện đại chưa được đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất giữa các khu vực chênh lệch - từ đô thị, nông thôn đến xã đảo, đặc khu - cũng là bài toán khó.
Với chủ đề năm học “Giữ vững kỷ cương, khơi nguồn sáng tạo, mạnh dạn đột phá, hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục TPHCM bền vững”, ngành giáo dục thành phố đề ra hơn 10 mục tiêu, trong đó ưu tiên trước mắt cho học sinh và nhà giáo, đồng thời tiếp tục phát triển các nhiệm vụ trọng tâm từ những năm trước.
Lễ khai giảng sáng nay đồng loạt diễn ra tại hơn 52.000 trường học khắp cả nước.
Tại Ninh Bình, ngay từ sáng sớm, sân trường Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (phường Nam Định) đã rực rỡ cờ hoa, từng tốp học sinh trong trang phục đồng phục chỉnh tề, mang theo niềm háo hức bước vào năm học mới. Nhiều phụ huynh đã nán lại để dự lễ khai giảng cùng con.
Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Bước vào năm học mới, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Trong đó, đội ngũ giáo viên tiếp tục phát huy vai trò của người thầy, là những người truyền lửa để học trò của mình luôn thấy mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui”.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn gọi năm học 2025-2026 là "năm học đặc biệt", khi giáo dục đứng trước cả cơ hội bứt phá lẫn thách thức. Theo ông, chưa bao giờ giáo dục nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước như hiện nay. Nghị quyết 71, chương trình mục tiêu quốc gia và 4 đạo luật sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống giáo dục hiện đại, đồng bộ, hiệu quả.
Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với nhiều thách thức như quản lý theo mô hình hai cấp chính quyền, bảo đảm công bằng, xử lý tình trạng dạy thêm - học thêm, thiếu giáo viên và bài toán luân chuyển.
Bộ trưởng nhấn mạnh giáo dục phải hấp thụ hiệu quả các nguồn lực đầu tư, minh bạch và thiết thực. Với từ khóa ‘triển khai’, toàn ngành được kỳ vọng sẽ biến chính sách thành hành động cụ thể, mang lại thay đổi cho từng thầy cô, học sinh và nhà trường”.