255 người vẫn được tán sỏi dù máy hỏng 2 năm, giám đốc bệnh viện nói sự thật bất ngờ

Ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt báo chí để thông tin về vụ việc máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023. Tuy nhiên, hồ sơ của hàng trăm bệnh nhân vẫn thể hiện việc được tán sỏi bằng kỹ thuật này.

Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tại buổi thông tin. Ảnh: Hải Dương

Tại đây, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, tháng 7/2025, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với bệnh viện kiểm tra đã phát hiện sự bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ngay sau đó, bệnh viện đã lập đoàn kiểm tra tổng thể.