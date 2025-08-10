25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn

Gần trưa nay (8/10), anh Nông Văn Trinh (43 tuổi, trú tại thôn Quyết Tâm, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn) vẫn chưa hết bần thần sau khi dốc sức giúp bà con trong xóm chạy lụt, đưa người về trú tạm tại nhà mình. Suốt từ hôm qua đến nay, bộ quần áo anh mặc liên tục ướt sũng rồi lại khô, không kịp thay.

Anh Trinh cho biết, khoảng 15h chiều qua (7/10), các hộ dân trong xóm vẫn đang hối hả di chuyển tài sản lên chỗ cao, nhưng nước lũ dâng quá nhanh, khiến mọi người không kịp trở tay.

Người dân trong xóm tá túc trên tầng 2 nhà anh Trinh để tránh ngập lụt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhận thấy tình hình nguy cấp, anh Trinh lập tức hô hào mọi người chạy sang nhà mình trú ẩn, vì nhà anh có hai tầng, cao hơn hẳn so với các hộ khác trong xóm. Mọi người chỉ kịp mang theo một vài vật dụng thiết yếu rồi vội vã lên tầng 2. Lúc này, nước đã ngập đến nửa tầng 1 nhà anh Trinh.

Do tầng 2 nhà anh Trinh khá chật và chỉ được lợp mái tôn đơn sơ, nên 25 người phải chen chúc, nằm vạ vật ở bất cứ chỗ nào có thể. Mất điện, màn đêm bao trùm, mọi người chỉ có thể lần mò trong bóng tối, không ai chợp mắt được vì lo lắng và bất an.