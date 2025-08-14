24 tiếng ở Hà Nội ăn gì ngon, đi đâu chơi?

Ngắm Hà Nội lúc bình minh

Du khách có thể bắt đầu hành trình một ngày du lịch Hà Nội bằng việc chiêm ngưỡng lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mùa hè (từ 1/4 đến 31/10), lễ thượng cờ diễn ra vào lúc 6h; mùa đông (từ 1/11 đến 31/3 năm sau) diễn ra vào 6h30.

Sau đó, du khách di chuyển tới đường Thanh Niên để ngắm Hồ Tây, hồ Trúc Bạch buổi sớm, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ.

Tới 8h sáng, du khách có thể vào khu vực ven hồ Hoàn Kiếm để ăn sáng, uống cà phê. Món ăn sáng nổi tiếng và phổ biến nhất ở đây là phở. Du khách có thể tìm thấy nhiều quán phở lâu năm, đông khách quanh phố cổ như phở Thìn Bờ Hồ, phở Tư Lùn Ấu Triệu, phở Khôi Hói, phở gia truyền Bát Đàn...

Sau đó, du khách thưởng thức cà phê trứng trứ danh ở cà phê Đinh ven hồ Hoàn Kiếm hoặc cà phê Giảng trên đường Nguyễn Hữu Huân. Những năm gần đây, cà phê trứng là món đồ uống thường xuyên được truyền thông quốc tế giới thiệu và ca ngợi. Đầu năm 2025, Taste Atlas đã bình chọn cà phê trứng là một trong 63 đồ uống từ cà phê ngon nhất thế giới.