24 giờ mất điện, nước: Hàng trăm hộ dân ở 'làng' biệt thự triệu đô Hà Nội thắp đèn dầu, loay hoay 'chạy' ngập

Tối 26/8, tình trạng ngập sâu, mất điện, nước vẫn diễn ra ở khu đô thị Geleximco (xã An Khánh, Hà Nội) khiến hàng nghìn hộ dân phải xoay xở đủ cách để tát nước, sinh hoạt hoặc di dời trong đêm.
Nước ngập sâu gần 1m sau mưa lớn khiến dịch vụ thuê thuyền và dịch vụ kéo xe để đi lại, với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng "hái ra tiền" trong ngày 26, 27/8.
Theo tienphong.vn
Copy Link
https://tienphong.vn/24-gio-mat-dien-nuoc-hang-tram-ho-dan-o-lang-biet-thu-trieu-do-ha-noi-thap-den-dau-loay-hoay-chay-ngap-post1772980.tpo
https://tienphong.vn/24-gio-mat-dien-nuoc-hang-tram-ho-dan-o-lang-biet-thu-trieu-do-ha-noi-thap-den-dau-loay-hoay-chay-ngap-post1772980.tpo