23 người bị bắt trong đường dây 'rửa tiền' 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt

Ngoài ra, cán bộ công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan các dòng tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh, trong số 23 nghi can, đối tượng Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) đóng vai trò then chốt.

Làm việc với cảnh sát, Bé khai, cuối năm 2024, cô ta đã thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây tội phạm trên. Địa điểm hoạt động chủ yếu ở TP Đà Lạt, bởi nơi này đông khách du lịch, ít sự chú ý của cơ quan chức năng. Các giao dịch đều thực hiện qua mạng.

Tang vật do nhóm nghi can thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Bé sau đó trong vai là khách du lịch cùng Điệp tuyển các đối tượng ở nhiều tỉnh thành tới Đà Lạt, sau đó thuê căn hộ lưu trú để thực hiện hành vi phạm pháp cho tới khi bị phát hiện.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án.