22 cách giảm cân dễ thực hiện, hiệu quả bất ngờ

18. Giảm cân tại nhà bằng chanh

Các thành phần trong nước chanh có tác dụng cắt nhanh cơn đói, tác động đến não, khiến não nhận được tín hiệu "no" và làm giảm cơn thèm ăn. Vitamin C của chanh cũng giúp thúc đẩy các cơ quan bên trong hoạt động, đốt cháy calo. Một cốc nước chanh pha với nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp loại bỏ hiệu quả các axit béo còn tích trong cơ thể. Nhưng các bạn không nên lạm dụng cách giảm cân này, chỉ nên uống 1 cốc nước chanh vào buổi sáng pha bằng nước ấm, không uống quá nhiều. Ngoài ra, với người bị bệnh dạ dày hãy cân nhắc trước khi áp dụng.

19. Tập gym giảm cân tại nhà

Tập gym là một trong những cách giảm cân tại nhà hiệu quả. Tập gym là sự kết hợp của nhiều các bài tập khác nhau, đốt cháy mỡ thừa một cách an toàn và nhanh chóng. Tập gym cần một khoảng thời gian nhất định cho các mục tiêu giảm cân. Vì vậy, đây là một cách giảm cân hiệu quả nhưng cần sự kiên trì và cố gắng của người giảm cân.

20. Tập Yoga giảm cân tại nhà

Các bài tập yoga có tác dụng giảm cân chậm nhưng lại mang đến cho cơ thể sự dẻo dai, săn chắc và thư thái. Các bạn có thể áp dụng các bài tập yoga giảm cân tại nhà an toàn mà lại hiệu quả. Tuy nhiên, với việc tập yoga để thấy được tác dụng giảm cân nhanh thì không thể, cần ít nhất 1 khoảng thời gian từ 6 tháng - 1 năm bạn mới có thể nhìn thấy những thay đổi nhỏ. Tuy vậy, tập yoga giảm cân tại nhà lại là phương pháp an toàn và mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhất.

21. Tập Aerobic

Bạn cũng có thể tập Aerobic tại nhà hoặc đến các trung tâm để tập. Các bài tập Aerobic giúp vận động nhiều, đốt cháy mỡ thừa, giảm cân hiệu quả.

22. Bài tập Cardio giảm cân

Bài tập Cardio là bài tập dành riêng cho tim phổ biến như chạy bộ, đạp xe, đi bộ... Những bài tập này làm cho nhịp tim được kiểm soát, tăng cường trao đổi chất, cải thiện lưu thông máu và đốt cháy mỡ thừa. Đây là một trong những bài tập giảm cân tại nhà hiệu quả nhất, nhẹ nhàng và an toàn cho sức khỏe, tốt cho cả thể chất và tinh thần.

Có nhiều người mong muốn tìm cách giảm 5kg tại nhà trong 1 tuần với những cách như tập luyện điên cuồng kết hợp với nhịn ăn. Điều này cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe. Sẽ không thể có cách giảm cân tại nhà trong vòng 1 tuần hiệu quả ngay được. Chế độ ăn khoa học đầy đủ protein, rau xanh, chất xơ và các khoáng chất thiết yếu, một phần tinh bột lành mạnh và tập thể dục thể thao, vận động là cách giảm cân hiệu quả nhất mà các bạn nên áp dụng.

Làm thế nào để giảm cân hiệu quả? SKĐS - Bạn đã bao giờ thấy tự ti với cân nặng quá mức của mình và nghĩ đến phương pháp giảm cân?

Xem thêm video đang được quan tâm