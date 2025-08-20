21 đối tượng che biển số để ‘đua xe’ ở TPHCM bị khởi tố

Hôm nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố bị can đối với 21 đối tượng.

Trong số này, 17 người bị bắt tạm giam, 4 người áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.