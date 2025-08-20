21 đối tượng che biển số để ‘đua xe’ ở TPHCM bị khởi tố

Đàm Đệ - Quang Hưng| 20/08/2025 20:20

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 21 đối tượng liên quan đến vụ tụ tập 'đua xe' gây mất an ninh trật tự tại xã Phước Hải.

Hôm nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố bị can đối với 21 đối tượng.

Trong số này, 17 người bị bắt tạm giam, 4 người áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

dua xe gay roi 1.png
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thực hiện tống đạt các quyết định và lệnh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, tối 16/8, trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Phước Hải cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, ngăn chặn nhóm 25 đối tượng tụ tập, điều khiển 20 xe mô tô thay đổi đặc tính, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao và dàn hàng ngang trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngoài 21 đối tượng bị khởi tố, cơ quan công an đã xử lý hành chính một đối tượng khác. Đồng thời, tiếp tục xác minh 3 trường hợp để làm rõ, xử lý theo quy định.

Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

dua xe gay roi 2.png
Các đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia đua xe trái phép. Cha mẹ cần quan tâm, quản lý con em trong độ tuổi vị thành niên để tránh sa vào các hành vi vi phạm.

Người dân khi phát hiện hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây rối hoặc các vi phạm pháp luật khác cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/21-doi-tuong-che-bien-so-de-dua-xe-o-tphcm-bi-khoi-to-2434197.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/21-doi-tuong-che-bien-so-de-dua-xe-o-tphcm-bi-khoi-to-2434197.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            21 đối tượng che biển số để ‘đua xe’ ở TPHCM bị khởi tố
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO