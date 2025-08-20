21 đối tượng che biển số để ‘đua xe’ ở TPHCM bị khởi tố

Hôm nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” và khởi tố bị can đối với 21 đối tượng.
Trong số này, 17 người bị bắt tạm giam, 4 người áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, tối 16/8, trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Phước Hải cùng các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, ngăn chặn nhóm 25 đối tượng tụ tập, điều khiển 20 xe mô tô thay đổi đặc tính, lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao và dàn hàng ngang trên đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Ngoài 21 đối tượng bị khởi tố, cơ quan công an đã xử lý hành chính một đối tượng khác. Đồng thời, tiếp tục xác minh 3 trường hợp để làm rõ, xử lý theo quy định.
Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tình trạng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia đua xe trái phép. Cha mẹ cần quan tâm, quản lý con em trong độ tuổi vị thành niên để tránh sa vào các hành vi vi phạm.
Người dân khi phát hiện hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây rối hoặc các vi phạm pháp luật khác cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần giữ gìn bình yên cho cộng đồng.