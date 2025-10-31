200 người dọn dẹp Di tích Cố đô Huế sau ngập

Đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều điểm di tích thuộc khu Di sản Huế ngập sâu, bùn đất phủ kín sân nhiều cung điện và lối đi. Ngay khi nước rút, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế huy động toàn lực tổng vệ sinh, nhằm kịp mở cửa đón khách trở lại vào sáng 31/10.
Dọc các lối đi trong Đại Nội, tiếng máy bơm, tiếng vòi xịt, tiếng chổi quét vang đều. Từng mảng bùn được gạt đi, từng ô gạch cổ được rửa sạch. Không ít khu vực, nhân viên phải tát nước thủ công vì hệ thống thoát chưa kịp thông sau nhiều ngày ngâm lũ.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đến nay hầu như toàn bộ khu vực Đại Nội Huế đã được vệ sinh xong, các lăng tẩm cơ bản hoàn tất khâu khơi thông và xử lý bùn đất. Các điểm di tích trong khu Di sản Huế chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại vào hôm nay, sau nhiều ngày ngập trong lũ.