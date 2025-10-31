Đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều điểm di tích thuộc khu Di sản Huế ngập sâu, bùn đất phủ kín sân nhiều cung điện và lối đi. Ngay khi nước rút, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế huy động toàn lực tổng vệ sinh, nhằm kịp mở cửa đón khách trở lại vào sáng 31/10.

Trong những ngày mưa lũ lịch sử tại Huế, nhiều điểm di tích ﻿ thuộc khu Di sản Huế đã bị ngập sâu. Sau đợt dọn dẹp đầu tiên vào ngày 29/10, nước lũ dâng cao trở lại khiến công tác vệ sinh khu Di sản Huế phải “làm lại từ đầu”. Ngay sau khi nước rút đi, gần 200 cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã được huy động tỏa về các điểm di tích trọng yếu như Đại Nội ﻿, lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, cung An Định… để khơi thông nước đọng, xúc bùn, rửa sân gạch và lau chùi nội thất. Các đội tổ chức làm vệ sinh theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn đến đó”, ưu tiên khu vực thường có đông khách tham quan ﻿ và các công trình dễ hư hại. Dọc các lối đi trong Đại Nội, tiếng máy bơm, tiếng vòi xịt, tiếng chổi quét vang đều. Từng mảng bùn được gạt đi, từng ô gạch cổ được rửa sạch. Không ít khu vực, nhân viên phải tát nước thủ công vì hệ thống thoát chưa kịp thông sau nhiều ngày ngâm lũ. Song song với công tác vệ sinh, các tổ chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá và bảo dưỡng những hạng mục công trình di tích ﻿ bị ngâm nước, nhất là các cấu kiện gỗ và chi tiết chạm khắc. “Công việc bảo trì, bảo dưỡng công trình di tích sẽ được thực hiện ngay sau khâu vệ sinh. Mục tiêu là đảm bảo tính nguyên trạng ﻿ và độ bền cho công trình”, ông Sơn nói thêm. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đến nay hầu như toàn bộ khu vực Đại Nội Huế đã được vệ sinh xong, các lăng tẩm cơ bản hoàn tất khâu khơi thông và xử lý bùn đất. Các điểm di tích trong khu Di sản Huế chính thức mở cửa đón khách tham quan trở lại vào hôm nay, sau nhiều ngày ngập trong lũ.