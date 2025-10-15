200 ‘lính gác đặc biệt’ ở Tử Cấm Thành khiến du khách phát sốt

Được du khách và người dân trìu mến gọi là “Công Mậu”, khoảng 200 chú mèo hiện sinh sống trong khuôn viên Tử Cấm Thành hay bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh, vừa âm thầm bảo vệ di tích khỏi loài gặm nhấm, vừa trở thành những “ngôi sao” thu hút khách tham quan.

Ảnh: VCG

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và Trung thu của Trung Quốc năm nay, khi hàng nghìn du khách chen chân giữa sân cung điện rợp nắng, những chú mèo lại thong thả nằm sưởi trên bậc đá, ẩn mình dưới bóng cột gỗ đỏ hay lim dim ngủ trên lan can - khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi giữa biển người đông đúc.

Chia sẻ trên Global Times, cựu Giám đốc bảo tàng Cố Cung Shan Jixiang cho biết, "Công Mậu" không phải mèo hoang, mà là hậu duệ của mèo được nuôi trong hoàng cung từ thời nhà Minh-Thanh (1368-1911).

Khi ấy, mèo được xem là “ngự thú”, chuyên bảo vệ kho báu, tư liệu và vải vóc khỏi những loài gặm nhấm như chuột, bọ. Trải qua hàng trăm năm, chúng vẫn sống quanh quẩn trong cung, trở thành một phần "máu thịt" quan trọng của di sản này.