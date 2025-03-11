200 bộ đội xẻ núi, lội suối mở đường cứu 1.700 dân bị cô lập ở Quảng Ngãi

Từ ngày 2-11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, đã có mặt tại khu vực sạt lở thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn chia thành nhiều mũi công tác, men theo triền đồi, lội qua những đoạn suối sâu để tiếp cận các thôn bị chia cắt gồm Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng.

Đoàn cán bộ xẻ núi băng rừng tiếp cận người dân bị cô lập .

Vượt mưa lũ, mở đường đến với dân

Trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt, không có máy móc hỗ trợ, họ dùng cuốc, xẻng thủ công để dọn đất đá, từng bước mở lối thông tuyến đường bị sạt lở.

Ngoài việc mở đường, lực lượng bộ đội còn hỗ trợ vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm do các cơ quan chức năng chuyển đến bằng tay vượt qua khu vực sạt lở để cấp phát cho người dân vùng bị cô lập.