200 bộ đội xẻ núi, lội suối mở đường cứu 1.700 dân bị cô lập ở Quảng Ngãi

Từ ngày 2-11, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, đã có mặt tại khu vực sạt lở thôn Ngọc Nang, xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi.
Đoàn chia thành nhiều mũi công tác, men theo triền đồi, lội qua những đoạn suối sâu để tiếp cận các thôn bị chia cắt gồm Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng.
Vượt mưa lũ, mở đường đến với dân
Trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt, không có máy móc hỗ trợ, họ dùng cuốc, xẻng thủ công để dọn đất đá, từng bước mở lối thông tuyến đường bị sạt lở.
Ngoài việc mở đường, lực lượng bộ đội còn hỗ trợ vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm do các cơ quan chức năng chuyển đến bằng tay vượt qua khu vực sạt lở để cấp phát cho người dân vùng bị cô lập.
Thượng tá Khuất Xuân Trường, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 10, chỉ huy tại hiện trường, cho biết đơn vị được giao nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn cho lực lượng, vừa đẩy nhanh tiến độ thông tuyến.
“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ khẩn cấp giúp dân. Khi hoàn thành việc mở đường, hỗ trợ tiếp tế ổn định ban đầu, đơn vị sẽ rút quân để bàn giao lại cho địa phương tiếp tục khắc phục”, Thượng tá Trường nói.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh A Phương, những ngày qua, dù bị cô lập, người dân vẫn kiên cường bám trụ, tự gùi lương thực, xăng dầu vượt qua điểm sạt lở để duy trì sinh hoạt.
“Nhờ lực lượng quân đội vào hỗ trợ kịp thời, chính quyền và người dân trong xã vững tin hơn. Với con đường mới, chúng tôi sẽ sớm thoát cảnh bị cô lập”, ông A Phương chia sẻ.
Xã Ngọc Linh hiện có khoảng 450 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng sinh sống tại 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lân và Tu Răng. Tất cả đều bị chia cắt từ sau vụ sạt lở lớn rạng sáng 28-10.
Khoảng 1 giờ sáng 28-10, người dân thôn Làng Mới nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh khoảng 4km về hướng đông bắc. Đất đá cùng nước lũ tràn xuống khiến tuyến đường giao thông lên các thôn bị tê liệt hoàn toàn, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc tiếp tế lương thực, thuốc men và di chuyển người bệnh ra ngoài.
May mắn, khu dân cư cách điểm sạt lở khoảng 500m nên không có thiệt hại về người, nhưng nhiều diện tích cà phê, mắc ca, lúa nước, chuồng trại chăn nuôi bị hư hại nặng.
Nhiều xã miền núi Quảng Ngãi vẫn bị cô lập, mất điện
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, công tác khắc phục các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Sơn Tây Hạ đến sáng nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Toàn xã có 53 điểm sạt lở, trong đó tuyến đường chính ĐH83 bị sạt gãy, khiến xã bị cô lập, đặc biệt là 170 hộ dân thuộc hai thôn Đăk Pao và Đăk Panh.
Trên tuyến ĐH83, đoạn đi qua hai thôn này là khu vực sạt lở nghiêm trọng nhất. Cụ thể, tại thôn Đăk Pao có 10 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 2.000m³ đất đá, kéo dài hơn 200m. Tại thôn Đăk Panh, tuyến đường bị sạt một điểm lớn với khối lượng khoảng 1.000m³, dài khoảng 10m, chia cắt hoàn toàn giao thông.
Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, cho biết hiện 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh vẫn chưa khôi phục sóng di động, điện thắp sáng và giao thông chưa thông tuyến.
“Người dân phải vác xăng dầu, khiêng xe máy qua các điểm sạt lở. Nhiều thôn chưa có điện nhiều ngày nay, hiện người dân rất cần được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đặc biệt là 2 thôn Đăk Pao và Đăk Panh”, bà Tình nói.
Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, giao thông chia cắt
Sáng 3-11, UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết tại Km1421 trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua địa bàn xã tiếp tục xảy ra sạt lở lớn, đất đá từ ta-luy tràn xuống, lấp mặt đường, chia cắt hoàn toàn giao thông.
Tại hiện trường, khối lượng lớn đất đá đổ tràn xuống mặt đường khiến các phương tiện ở hai đầu phải dừng chờ, không thể lưu thông.
Ông A Sô Lai, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Plô cho biết, vụ sạt lở xảy ra rạng sáng cùng ngày, làm một đoạn đường dài khoảng 10m bị lấp. Chính quyền địa phương đã báo cơ quan chức năng huy động máy móc, lực lượng khẩn trương san gạt để sớm thông tuyến.