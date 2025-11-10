200.000 người Palestine trở về phía Bắc Gaza

Trước đó, quân đội Israel thông báo đã hoàn tất việc rút quân đợt 1 tại Gaza theo cam kết, chuyển sang giai đoạn đếm ngược 72 giờ cho hoạt động phóng thích con tin từ Phong trào Hamas.

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza tối 10/10 cho biết, khoảng 200.000 người Palestine đã trở về khu vực phía Bắc dải Gaza trong ngày 10/10, ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực giữa quân đội Israel và Phong trào Hamas. Hoạt động di cư bắt đầu diễn ra từ đầu giờ chiều qua, ngay sau khi quân đội Israel thông báo hoàn tất đợt rút quân thứ nhất tại Gaza được thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn hôm 9/10 tại Ai Cập.

Người dân Palestine trở về TP Khan Younis, miền Nam Dải Gaza, hôm 10/10 sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas được thực thi. (Ảnh: AP)

Về vấn đề phóng thích con tin, một số nguồn tin Do thái tối 10/10 cho biết, giới chức Israel nhận định, Hamas có thể phóng thích con tin sớm hơn thời hạn quy định, tức có thể diễn ra trong ngày 13/10, thay vì ngày 14/10 như dự kiến. Tuy nhiên, thông tin này chưa được phía Hamas xác nhận.

Trước đó, truyền thông Israel khẳng định, Chính phủ nước này yêu cầu toàn bộ con tin còn sống, vào khoảng 20 người, được phóng thích trong một lần duy nhất. Mặc dù vậy, Israel cũng chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng các con tin sẽ được trao trả theo nhiều đợt khác nhau, miễn là trong thời hạn quy định 72h kể từ thời điểm quân đội Israel hoàn tất đợt rút quân thứ nhất.

Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, hãng tin Axios của Mỹ tối 10/10 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thế giới về Gaza dự kiến được tổ chức tại Sharm El Sheikh, Ai Cập, vào đầu tuần tới. Hội nghị do Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi đề xuất, nhằm thu hút sự ủng hộ của quốc tế đối với sáng kiến hòa bình của Tổng thống Trump. Lời mời tham dự Hội nghị đã được Cairo gửi đến lãnh đạo hoặc ngoại trưởng các nước Anh, Pháp, Đức, Italy, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Indonesia.

Cũng theo nguồn tin, Tổng thống Mỹ dự kiến đến Israel sáng 13/10, có bài phát biểu trước Quốc hội Israel và gặp gỡ gia đình các con tin. Tối cùng ngày, ông Trump đến Ai Cập, hội đàm với Tổng thống El Sisi và dự lễ ký thỏa thuận ngừng bắn Gaza cùng đại diện của Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, 3 nước bảo trợ của tiến trình đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, lịch trình này chưa được giới chức các nước liên quan xác nhận.