20 nước châu Âu muốn hồi hương 'tự nguyện hoặc bắt buộc' với người Afghanistan

Trong một bức thư gửi Ủy viên Bộ Nội vụ và Di cư Magnus Brunner, đại diện của 20 quốc gia thành viên EU đã đồng thuận kêu gọi Ủy ban châu Âu triển khai các biện pháp nhằm hồi hương những công dân Afghanistan đang cư trú bất hợp pháp tại lục địa già.

Hiện nay nhiều quốc gia EU gặp khó khăn trong việc trục xuất người Afghanistan, bao gồm cả những cá nhân đã bị kết án phạm tội, do thiếu thỏa thuận hồi hương chính thức với Afghanistan. Ảnh: Valeurs Actuelles

Theo Bộ trưởng Bộ Tị nạn và Di cư Bỉ, Anneleen Van Bossuyt, hiện nay nhiều quốc gia EU gặp khó khăn trong việc trục xuất người Afghanistan, bao gồm cả những cá nhân đã bị kết án phạm tội, do thiếu thỏa thuận hồi hương chính thức với Afghanistan kể từ khi lực lượng Taliban tiếp quản vào năm 2021. Điều này được đánh giá là tiềm ẩn nguy cơ an ninh đối với các nước EU cũng như ảnh hưởng đến mức độ tin tưởng của công chúng đối với chính sách tị nạn.

Sáng kiến của Bộ trưởng Anneleen Van Bossuyt đã nhận được sự ủng hộ của 19 quốc gia EU khác gồm: Áo, Bỉ, Bulgaria, Síp, Cộng hòa Séc, Estonia, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Italia, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Slovakia và Thụy Điển. Nhóm các quốc gia này đề nghị Ủy ban châu Âu ưu tiên vấn đề hồi hương người Afghanistan trong chương trình nghị sự, trong đó bao gồm đàm phán với chính quyền Taliban để đạt được thỏa thuận về chính sách hồi hương.

Bà Van Bossuyt còn đề xuất trao cho Frontex - Cơ quan Biên giới của EU - vai trò lớn hơn trong việc tổ chức và hỗ trợ các đợt hồi hương tự nguyện thông qua chương trình tái hòa nhập của EU. Đối với các trường hợp hồi hương cưỡng chế, nội dung bức thư nhấn mạnh cần ưu tiên những cá nhân được coi là gây nguy hiểm hoặc đã phạm tội, bằng cách triển khai một phái bộ chung tại Afghanistan do Ủy ban, Cơ quan Đối ngoại Châu Âu (EEAS) cùng các quốc gia thành viên liên quan phối hợp thực hiện.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Berlin, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Friedrich Merz, đã tổ chức một chuyến bay đưa 81 công dân Afghanistan hồi hương vào tháng 7 vừa qua. Sự kiện này được một số đối tác đánh giá là tín hiệu tích cực cho các chương trình hồi hương tương lai. Theo các nguồn tin châu Âu, Đức hiện đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận kỹ thuật với Kabul nhằm giám sát quá trình hồi hương, bởi người Afghanistan là một trong những nhóm xin tị nạn lớn nhất tại đây.

Tuy nhiên, việc hồi hương trở về Afghanistan vẫn đang vấp phải nhiều tranh luận trên trường quốc tế. Người phát ngôn của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn, bà Ravina Shamdasani, nhấn mạnh rằng tổ chức này tiếp tục phản đối chương trình hồi hương do lo ngại nguy cơ vi phạm nghiêm trọng tới nhân quyền.