20 nhân viên Liên Hợp Quốc bị Houthi giam giữ

Minh Ngô/VOV-Cairo| 20/10/2025 07:31

Ngày 19/10, Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Yemen cho biết, 20 nhân viên của văn phòng này vẫn đang bị Houthi giam giữ, sau cuộc đột kích vào trụ sở văn phòng ở Thủ đô Sanaa một ngày trước đó.

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Yemen, trong số 20 nhân viên bị Houthi giam giữ, có 15 nhân viên quốc tế.

Liên Hợp Quốc đang liên hệ với chính quyền tại Thủ đô Sanaa và các quốc gia thành viên có liên quan, cùng với chính phủ Yemen để sớm chấm dứt việc giam giữ toàn bộ nhân sự và khôi phục toàn quyền kiểm soát các cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Sanaa.

20 nhan vien lien hop quoc bi houthi giam giu hinh anh 1
20 nhân viên Liên Hợp Quốc bị Houthi giam giữ (Ảnh minh họa: Reuters).

Houthi đã đột kích vào trụ sở Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Thủ đô Sanaa hôm 18/10, cho rằng một số nhân viên có hoạt động gián điệp.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án những cáo buộc của Houthi là “nguy hiểm và không thể chấp nhận được”.

Trong những tháng gần đây, Houthi đã tiến hành nhiều cuộc đột kích vào các cơ sở của Liên Hợp Quốc tại các khu vực mà nhóm này kiểm soát, giam giữ hàng chục nhân viên Liên Hợp Quốc.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/20-nhan-vien-lien-hop-quoc-bi-houthi-giam-giu-post1239149.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/20-nhan-vien-lien-hop-quoc-bi-houthi-giam-giu-post1239149.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            20 nhân viên Liên Hợp Quốc bị Houthi giam giữ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO