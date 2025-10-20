Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Yemen, trong số 20 nhân viên bị Houthi giam giữ, có 15 nhân viên quốc tế.

Liên Hợp Quốc đang liên hệ với chính quyền tại Thủ đô Sanaa và các quốc gia thành viên có liên quan, cùng với chính phủ Yemen để sớm chấm dứt việc giam giữ toàn bộ nhân sự và khôi phục toàn quyền kiểm soát các cơ sở của Liên Hợp Quốc tại Sanaa.

20 nhân viên Liên Hợp Quốc bị Houthi giam giữ (Ảnh minh họa: Reuters).

Houthi đã đột kích vào trụ sở Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Thủ đô Sanaa hôm 18/10, cho rằng một số nhân viên có hoạt động gián điệp.

Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án những cáo buộc của Houthi là “nguy hiểm và không thể chấp nhận được”.

Trong những tháng gần đây, Houthi đã tiến hành nhiều cuộc đột kích vào các cơ sở của Liên Hợp Quốc tại các khu vực mà nhóm này kiểm soát, giam giữ hàng chục nhân viên Liên Hợp Quốc.