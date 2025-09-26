20 học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng tại trường

Hải Sâm| 26/09/2025 16:05

Sau khi ăn sáng tại trường, 25 học sinh tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu ngộ độc, trong đó có 20 em phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 26/9, ông Trần Duy Bình, Phó chủ tịch xã Kim Ngân cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 20 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, nhiều học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng nôn ói, đau bụng dữ dội sau khi ăn sáng tại trường.

Mặc dù đã được nhân viên y tế trường sơ cứu nhưng triệu chứng của các em ngày càng nghiêm trọng hơn nên chính quyền xã đã quyết định đưa đến bệnh viện.

anh 1.jpg
Học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng tại trường. Ảnh: H. Hiếu

“Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tập trung qua trường ngay, tận dụng tất cả các loại xe của cán bộ nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy cấp cứu”, ông Bình nói.

Ông Lê Văn Dương, Chủ tịch xã Kim Ngân cho biết, có 25 em có triệu chứng ngộ độc, trong đó 20 em có dấu hiệu đau bụng đi ngoài nên được đưa đi cấp cứu, những em còn lại được Trạm và Trung tâm y tế khám.

“Hiện lực lượng công an xã đã đến trường niêm phong bếp ăn, lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm và làm việc với nhà trường, bếp ăn”, ông Dương thông tin.

Bữa ăn sáng của các em là bánh tày, một loại bánh được làm bằng bột nếp và gói bằng lá chuối. Nhiều học sinh cho biết một số bánh có mùi hôi.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nằm ở vùng núi, học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều và ăn sáng tại trường.

