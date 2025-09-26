20 học sinh nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng tại trường

Ngày 26/9, ông Trần Duy Bình, Phó chủ tịch xã Kim Ngân cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 20 học sinh phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, nhiều học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng nôn ói, đau bụng dữ dội sau khi ăn sáng tại trường.