20 giờ truy bắt gã trai xâm hại cô gái trong phòng trọ

Tại đây, chị Q. bất ngờ phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng nhà. Khi chị Q. mở cửa vào trong, Ngọc đã lén theo sau rồi dùng vũ lực khống chế nạn nhân để giở trò xâm hại. Sau khi gây án, Ngọc rời khỏi hiện trường.

Sau đó, chị Q. đã trình báo với cơ quan chức năng toàn bộ sự việc. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đam Rông 1 phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, lần tìm người liên quan.