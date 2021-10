20/10 – ngày mà những MV nữ quyền lên ngôi!

Tóc Tiên là một nữ nghệ sĩ trẻ, tài năng và rất cá tính. Chính vì vậy không khó hiểu khi cô sở hữu khá nhiều ca khúc mang thông điệp nữ quyền. Với Tóc Tiên, phụ nữ là để yêu – và họ xứng đáng có được hạnh phúc. Nếu không gặp may mắn trong tình yêu, người phụ nữ cũng phải luôn nghĩ đến bản thân để có thể bắt đầu lại với một ngã rẽ mới.

MV "Sau khi chia tay thì phải làm gì" mang đến thông điệp: "Trong tất cả các cuộc tình, phụ nữ luôn là người thua thiệt và hi vọng mọi người sau khi chia tay không nên đau khổ mà nên học cách yêu bản thân mình hơn".

“I"m In Love” là ca khúc mang thông điệp nhân văn, muốn kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về giá trị của người phụ nữ, ngăn chặn hiện trạng bạo hành gia đình. Nhằm truyền tải thông điệp này đến gần hơn với khán giả, bên cạnh nội dung của ca khúc, Tóc Tiên cùng ekip thực hiện đã lồng ghép khéo léo những câu chuyện bình dị thường ngày vào MV. Bên cạnh ý nghĩa muốn nâng cao giá trị nữ quyền, chống bạo hành gia đình, “I’m In Love” còn là lời kêu gọi bình đẳng giới.

Bánh trôi nước – Hoàng Thùy Linh

“Bánh trôi nước” được xem là một MV “đinh” trong sự nghiệp ca hát của Hoàng Thùy Linh. Phổ nhạc từ tứ thơ của Hồ Xuân Hương, với bản hòa âm cực kỳ độc đáo của Hồ Hoài Anh và bản phối ấn tượng của Triple D, “Bánh trôi nước” đã mang đến một hình ảnh người phụ nữ vừa bí ẩn, dịu dàng, nữ tính nhưng cũng không kém phần quyến rũ, gợi cảm và sắc sảo.

Say you do – Tiên Tiên

Đây là ca khúc truyền cảm hứng sống rất tích cực đến giới trẻ của nhạc sĩ Tiên Tiên. Khác với màu sắc khốc liệt của “Goobye” hay khá tiêu cực trong “Em không cần anh”, nữ quyền trong các ca khúc của Tiên Tiên nhẹ nhàng nhưng lại có sức truyền tải mạnh mẽ. Những sáng tác của Tiên Tiên thể hiện hình ảnh một cô gái tự tin, yêu đời, sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu chứ không bị động ngồi đợi.