2 xe tải bốc cháy dữ dội sau va chạm, tài xế tử vong trong cabin

Vào khoảng 9h sáng 7/12, tại Quốc lộ 1A đoạn đường tránh TP Huế đi qua địa phận phường Hương An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe tải BKS 17H-000.17 chở dừa do tài xế Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú tỉnh Thái Bình) chạy hướng Nam Bắc khi đến đoạn đường trên đã lao sang phần đường chiều ngược lại, đâm trực diện vào xe tải kéo rơ-moóc 92R-003.79 do tài xế Nguyễn Vĩnh P. (SN 1980, trú tỉnh Quảng Nam) chở nhiều ô tô mới sản xuất.

Cú va chạm mạnh đã khiến phần đầu của 2 xe bốc cháy dữ dội. Tài xế ô tô tải chở dừa Nguyễn Văn H. mắc kẹt trong cabin xe và tử vong.