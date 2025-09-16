2 tiktoker 'Thuận khùng báo đời' và 'Minh báo đời yêu em' bị Công an TP.HCM bắt giữ

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự Lương Công Thuận (27 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ tài khoản “Thuận khùng báo đời”) và Lê Văn Nhâm (33 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ tài khoản “Minh báo đời yêu em”) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, công an phát hiện hai tài khoản tiktok trên thường xuyên livestream có nội dung thực hiện các “thử thách” phản cảm, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.