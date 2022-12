2 thí sinh Việt tham gia show sống còn Hàn Quốc: 1 người từng thi The Voice Kid

Cư dân mạng Việt cũng nhanh chóng "soi" được thêm thông tin về hai thực tập sinh Boys Planet kể trên.Nguyễn Thành Công từng hoạt động trong nhóm nhảy Việt Nam Opps Crew khá có tiếng trên Youtube. Anh là một thí sinh tự do và chưa từng thực tập tại bất kỳ công ty giải trí nào trước đây.



Đặng Hồng Hải trong The Voice Kids 2016

Về phần Đặng Hồng Hải, anh đã thực tập tại công ty giải trí Hàn Quốc Fantagio trong 3 năm. Fantagio hiện đang quản lý nhiều nghệ sĩ có tiếng ở Kpop như Cha Eun Woo (ASTRO), Kang Tae Oh, Kim Do Yeon (cựu thành viên IOI),... Ngoài ra, Đặng Hồng Hải cũng từng tham gia chương trình The Voice Kids Vietnam (Giọng hát Việt nhí) năm 2016.

Như Quỳnh

Theo VietNamNet