2 thí sinh Trung Quốc hiếm hoi của 'Girls Planet 999' mà Knet thực sự có cảm tình: Cả tài năng lẫn trình độ tiếng Hàn đều không thể chê vào đâu được

Có 2 điểm chung giữa Từ Tử Nhân và Lý Y Mạn giúp họ nhận được sự ủng hộ từ khán giả Hàn Quốc. Đầu tiên, cả 2 đều là những trainee Trung Quốc được đánh giá cao về tài năng, cụ thể là về khả năng ca hát. Chất giọng vang, khỏe và đầy nội lực của Từ Tử Nhân đã được chứng minh qua sân khấu "My Sea" ở nhiệm vụ Combination Mission cũng như qua các vòng thi tại "Thanh Xuân Có Bạn 2", nơi cô dừng chân ở vị trí thứ 17 chung cuộc. Trong khi đó với Lý Y Mạn, dù không được cho nhiều thời lượng lên hình để có thể phô diễn hết tiềm nặng của mình nhưng chỉ qua 2 sân khấu "Yes Or Yes" và "My Sea", màu giọng đẹp cùng khả năng hát live ổn định của trainee sinh năm 1997 này cũng đủ để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

Bên cạnh tài năng nghệ thuật, khả năng nói tiếng Hàn cũng là một lý do quan trọng giúp Từ Tử Nhân và Lý Y Mạn gây thiện cảm với khán giả xứ kim chi. Trong khi nhiều thí sinh ngoại quốc của "Girls Planet 999" vẫn bị than phiền không chịu nói tiếng Hàn (ví dụ như trường hợp của Kawaguchi Yurina), Từ Tử Nhân và Lý Y Mạn lại gần như chỉ sử dụng tiếng Hàn trong suốt cuộc thi dù là khi trả lời phỏng vấn hay khi trò chuyện với các thí sinh khác. Đó là chưa kể họ còn nói tiếng Hàn cực kỳ trôi chảy, khiến ngay cả người Hàn bản xứ cũng phải ngạc nhiên.

Trên thực tế, Lý Y Mạn đã tốt nghiệp Đại học Sungkyunkwan chuyên ngành diễn xuất và hiện đang tiếp tục học lên cao học, ngoài ra cô còn đạt cấp 6 - cũng là cấp độ cao nhất trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK). Bên cạnh đó, cô còn từng là thành viên của White Day project, một dự án pre-debut của WD Entertainment. Trong khi đó, Từ Tử Nhân từng vượt qua vòng tuyển chọn của JYP Entertainment (năm 2008), SM Entertainment (năm 2011) và Cube Entertainment (năm 2013) nhưng không ký hợp đồng trainee vì chuyện học tập.