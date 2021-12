2 thí sinh team Binz được Rhymastic mang Nón Vàng đặt cọc không cần biết ai thắng thua

HLV Binz cùng 10 thành viên của team đã mang đến cho tập 10 Rap Việt mùa 2 những màn trình diễn chất lượng, chỉn chu và thời thượng. Trong đó cặp đấu nhận được sự quan tâm nhiều nhất là giữa Sol7 và Pretty XIX.

Binz cho biết lý do mình chọn Sol7 và Pretty XIX thành cặp đấu vì tính cách và năng lượng của cả 2 sẽ bổ trợ cho nhau, sự điềm đạm của Sol7 sẽ kìm Pretty XIX lại và với 1 người trầm tính như Sol7 sẽ làm cho Pretty XIX học được rất là nhiều thứ, cũng như là màn kết hợp này có thể đẩy được năng lượng của Sol7 lên.