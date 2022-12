2 tài tử Hàn ở tuổi U50: Song Seung Hun 'ăn đứt' đàn em So Ji Sub

Song Seung Hun tuy hơn tuổi So Ji Sub nhưng trẻ trung, phong độ vượt mặt đàn em.

Hiện tại Song Seung Hun độc thân sau khi chia tay "Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Trong khi đó So Ji Sub lại có hôn nhân hạnh phúc bên "nửa kia" kém 17 tuổi. Bản thân Ji Sub từng thừa nhận việc kết hôn khiến cho anh cảm thấy vui vẻ và an tâm hơn rất nhiều.

Anh khuyên mọi người nên lập gia đình. Có lẽ So Ji Sub cũng đã đưa ra lời gợi ý này cho Song Seung Hun bởi hai người vốn là anh em thân thiết từ thời mới vào nghề cho đến nay.