2 sao Việt cùng chịu nỗi đau mất người thân mùng 3 Tết

Your browser does not support the video tag.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ thêm clip xúc động về bà nội.

Cũng trong mùng 3 Tết, một sao Việt khác phải chịu nỗi đau mất người thân là người mẫu Linh Chi.

Nữ người mẫu chia sẻ tin buồn bà qua đời. Cô nhận được nhiều lời chia buồn, động viên từ bạn bè, cư dân mạng.