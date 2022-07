2 quán quân 'đụng' một ca khúc: Hương Tràm lấn át Thiện Nhân?

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn "đụng độ" của Hương Tràm và Thiện Nhân khi cùng thể hiện ca khúc Thầm Gọi Tên Anh.

Giọng hát live của cả hai ca sĩ này thì dân tình không còn gì để bàn cãi bởi Hương Tràm và Thiện Nhân đều là 2 quán quân nổi bật The Voice và The Voice Kids, được đánh giá rất cao về mặt chất lượng giọng hát.