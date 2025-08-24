2 phó chánh án TAND cấp cao nhận tiền rồi giảm án cho bị cáo phạm tội giết người

Trong 20 vụ án liên quan hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, có hai vụ chủ tọa phiên tòa nhận tiền để giảm án cho các bị cáo phạm tội giết người.

Mẹ và dì nộp 300 triệu đồng, hai con được giảm 4 năm tù﻿

Theo kết quả điều tra của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, bản án hình sự sơ thẩm số 21/2023/HSST-CTN ngày 19-5-2023 của TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phạm Thành Chung 12 năm tù, Phạm Văn Dũng 7 năm tù, cùng tội giết người. Hai bị cáo trên có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ông Phạm Việt Cường khi đó là Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, được phân công làm chủ tọa phiên tòa.

Đầu tháng 8-2023, bà L (mẹ của bị cáo Chung và bị cáo Dũng) cùng người thân đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nộp tài liệu, xin giảm nhẹ hình phạt cho Chung và Dũng.

Tại đây, bà L gặp bị can Nguyễn Thị Minh Phương (Trưởng phòng Hành chính tư pháp thuộc Văn phòng TAND Cấp cao tại Đà Nẵng). Bà L nhờ bà Phương giúp, xin giảm nhẹ hình phạt cho hai con của mình. Bà Phương đồng ý và yêu cầu bà L đưa 300 triệu đồng.