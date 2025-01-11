2 PGS xin rút khỏi tổ công tác về liêm chính khoa học ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Người còn lại xin rút vì lý do cá nhân.

Thời gian gần đây, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch liên tiếp có những sự việc thu hút dư luận. Thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi, con của PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường), tốt nghiệp Trường Đại học Tân Tạo, trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Nội khoa với điểm cao đứng thứ hai. Sau quá trình được rà soát, một bài báo quốc tế trong hồ sơ của thí sinh bị rút khỏi tạp chí Chronic Obstr Pulm Dis (2025), khiến điểm nghiên cứu giảm còn 9,5 và tổng điểm trung bình còn 88,3. Tuy nhiên, kết quả trúng tuyển không thay đổi.

Cùng thời điểm, chương trình Y Việt - Đức, hợp tác giữa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức), cũng bị phía Đức tạm dừng do thay đổi chính sách đào tạo và ngân sách. Nhà trường đang xây dựng phương án để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên đang theo học.