2 ổ dịch phức tạp nhất Hà Nội: 126 F0, hàng chục nghìn người liên quan

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 30/10 tiếp tục ghi nhận nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan 2 ổ dịch phức tạp nhất hiện nay tại huyện Quốc Oai và huyện Mê Linh.



Ổ dịch huyện Mê Linh: 43 F0, gần 14.000 F1 và liên quan khác



Tính đến ngày 30/10, chùm ca bệnh tại huyện Mê Linh có tổng 43 ca, phân bố theo xã: Tiến Thắng (41) và Văn Khê (2). Đa số các ca bệnh tập trung tại 7 xóm của thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng.



Qua điều tra, chính quyền địa phương truy vết được 416 F1 tại 2 huyện Mê Linh (407) và Sóc Sơn (9). 13.415 người liên quan khác hoặc trong khu vực phong tỏa, cụ thể huyện Mê Linh (13.406) và huyện Sóc Sơn (9).



Theo CDC, ca chỉ điểm là người đàn ông 56 tuổi, có tiền sử tiếp xúc với 1 trường hợp test nhanh dương tính (về từ Hà Giang) khi cùng dự đám ma tại thôn Bạch Trữ. Ngày 26/10, ông được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Từ ca chỉ điểm, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy vết, phát hiện hàng loạt ca dương tính mới, có người cũng từng dự đám ma tại thôn Bạch Trữ.

Biểu đồ ca nhiễm tại Hà Nội tính đến 18h ngày 30/10 (Ảnh: CDC Hà Nội)

Huyện Mê Linh xác định nguồn lây của chùm ca bệnh liên quan trường hợp đi từ vùng dịch Hà Giang về địa bàn. Xã Tiến Thắng có nhiều hộ dân đi làm ăn xa, sinh sống tại TP. Hà Giang, nơi dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Gần đây, một vài người trở về quê nhà, khởi phát ổ dịch.



UBND xã Tiến Thắng đã khoanh vùng, thành lập 8 chốt kiểm soát y tế, cách ly tạm thời 1.712 hộ dân với 8.262 nhân khẩu tại thôn Bạch Trữ. CDC Hà Nội thông báo tìm người đến đám tang cụ Nguyễn Thị Si và đám cưới gia đình ông Nguyễn Thế Trị (cùng ở thôn Bạch Trữ) vào ngày 23 và 24/10.



Chính quyền địa phương huy động tổ Covid-19 cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", nhanh chóng điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 và người có liên quan. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, không hoang mang, nhưng cũng không lơ là, chủ quan.



Ông Nguyễn Văn Đường, Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng cho biết, bên cạnh giám sát y tế đến từng hộ dân, địa phương triển khai các phương án đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ người dân trong khu vực cách ly.



Ổ dịch huyện Quốc Oai: 83 F0, tạm dừng một số hoạt động



Tính đến ngày 30/10, chùm ca bệnh tại huyện Quốc Oai có tổng 83 ca dương tính SARS-CoV-2, phân bố theo quận, huyện, thị xã: Quốc Oai (69), Thanh Oai (6), Hà Đông (6), Sơn Tây (1) và Ba Đình (1).



Các bệnh nhân phân bố theo cơ quan làm việc và địa điểm ghi nhận, gồm: Công an huyện Quốc Oai (4), Toà án nhân dân huyện Quốc Oai (8), UBND thị trấn Quốc Oai (2), Công an thị trấn Quốc Oai (1), Công an xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai (1), Chi cục Thi hành án huyện Quốc Oai (1), Toà án huyện Thanh Oai (1) và các khu vực khác (65).



Cơ quan chức năng điều tra được 977 F1, 5.514 người liên quan khác hoặc khu vực phong tỏa. Huyện Quốc Oai cũng nhiều lần phát thông báo khẩn, tìm người từng đến các địa điểm có F0.



Theo CDC Hà Nội, ca chỉ điểm là người phụ nữ 40 tuổi trú tại xã Sài Sơn, công tác tại Toà án nhân dân huyện. Ngày 21/10, chị xuất hiện triệu chứng đau đầu, sốt nhẹ, đến ngày 23/10 cùng chồng tới Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai khám. Cả 2 test nhanh dương tính. CDC Hà Nội sau đó trả kết quả người vợ khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.



Huyện Quốc Oai phong toả 5 khu dân cư và 3 trụ sở đơn vị: Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện và UBND thị trấn. Đồng thời khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc, thông báo và phối hợp với cơ quan y tế các xã, thị trấn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.



Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, ổ dịch huyện Quốc Oai diễn biến phức tạp, tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát. Các ca mắc mới chủ yếu đã được cách ly hoặc ở trong khu phong tỏa, yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai.



Hiện nay, huyện cũng ghi nhận ổ dịch mới phát sinh tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ tương đối phức tạp, có nhiều người liên quan.