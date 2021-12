2 nữ MC xinh đẹp, dùng toàn hàng hiệu của VTV

Ngoài ra, dù chỉ chia sẻ số ít hình ảnh nhưng khán giả vẫn thấy được không gian sống ấm cúng, sang chảnh của BTV Mai Ngọc. Nữ BTV còn đầu tư một phòng tập gym trong nhà với khá nhiều dụng cụ cần thiết để có thể tập thể dục bất cứ lúc nào.

BTV Mai Ngọc vừa đàn vừa hát ca khúc 'Mẹ yêu'

Phương Linh

Ảnh: FBNV