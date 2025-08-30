2 nữ du khách chi hơn 100 triệu đồng thuê 24 chàng trai hộ tống leo núi

Nhờ có các bạn trẻ hỗ trợ, việc leo núi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không khí lại vui vẻ. Bình thường tôi chỉ leo từ nửa đường, lần này mới có thể leo từ chân núi đến tận đỉnh. Thật sự không ngờ lại làm được”.

Bà cho biết thêm, những người được thuê rất có trách nhiệm. Ngoài việc chăm sóc bé trai, họ còn nhiệt tình chỉ dẫn cách đi bộ, tạo động lực cho mọi người. Tổng chi phí bao gồm cả tiền công, ăn uống và nghỉ ngơi lên đến gần 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng).

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây giống như một “chuyến leo núi xa xỉ”, chỉ những người có điều kiện mới dám chi bằng đó tiền để có trải nghiệm như vậy.

Một số người lại tỏ ra ngưỡng mộ, cho rằng đây là trải nghiệm độc đáo và cũng tạo thêm thu nhập cho các nam thanh niên trẻ tuổi, đôi bên cùng có lợi.