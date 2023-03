2 nữ ca sĩ gây bão với 'Thềm Nhà Có Hoa' sau 11 năm giờ ra sao?

Thời gian gần đây, màn trình diễn Thềm Nhà Có Hoa của Hương Giang và Hoàng Quyên tại Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam - Vietnam Idol năm 2012 bất ngờ viral khắp các nền tảng MXH.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, tiết mục khi ấy nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi rõ ràng thực lực và giọng hát của Hương Giang hoàn toàn lép vế trước màu giọng đặc sắc của Hoàng Quyên. Tuy nhiên những âm thanh "pa pa pa" của Hoa hậu Chuyển giới 2018 lại khiến dân mạng thích thú và tạo thành trend.